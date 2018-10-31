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Самые жуткие места России
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Названы самые жуткие места России 

Рамблер 2 часа назад
Самым популярным местом для мистического туризма в России стал мыс Фиолент в Севастополе. Он занял первое место в рейтинге, составленном аналитическим агентством ТурСтат.
На втором месте оказался горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, на третьем — остров Ольхон на Байкале.
Четвертую позицию занимает озеро Светлояр в Нижегородской области, пятая и шестая строчка — у мистической страны Беловодье и горы Белухи на Алтае.
В топ-10 также вошли озеро Бездонное под Солнечногорском в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.
Мистический туризм — это путешествия по местам, где можно встретить духов, призраков и других загадочных существ. Согласно оценке ТурСтат, такие места посещают чаще всего с однодневным визитом.
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