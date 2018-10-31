На конкурс «Мой первый бизнес» подано более 200 тысяч заявок

Более 200 тыс. школьников подали заявки на конкурс «Мой первый бизнес»

Более 200 тыс. заявок на участие в конкурсе для школьников "Мой первый бизнес" поступило за месяц с начала регистрации. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

Как уточнили в пресс-службе, регистрация на конкурс началась 1 октября. Подать заявку могут учащиеся 5-11 классов на сайте проекта до 10 декабря.

"С начала регистрации мы получили более 200 тыс. заявок от школьников. На сегодняшний день больше всего людей зарегистрировалось по следующим направлениям конкурса: "Сделай своими руками", "Свой видеоблог" и "Интернет— продажи", — приводятся в пресс-релизе слова заместителя руководителя АНО "Россия — страна возможностей" Владислава Даванкова.

По словам руководителя проекта "Мой первый бизнес" Ярослава Самылина, наибольший интерес к конкурсу на данный момент проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

Для победителей второго конкурса "Мой первый бизнес" предусмотрены 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, 70 путевок в образовательный центр "Сириус", 1,5 тыс. путевок на образовательные бизнес-интенсивы, смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и многое другое. Первый конкурс состоялся в 2017 году, в нем приняло участие 408 тыс. участников.

Конкурс " Мой первый бизнес" входит в платформу "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.