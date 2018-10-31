Праздник всем чертям назло

Накануне Дня всех святых в России всегда звучала традиционная критика этого иностранного праздника. Как его встречают в этом году?
В последний день октября во многих странах мира отмечают странный праздник — День всех святых или Хеллоуин. В России к нему всегда относились неоднозначно, как и к другим «чужеземным» праздникам. Изменилось ли отношение сейчас? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Еще пару лет назад какой-нибудь политик или чиновник на достаточно заметном уровне накануне Хеллоуина непременно счел бы необходимым со звериной серьезностью высказаться за его запрет — мол, забава эта нам чуждая, а потому надо народ — прежде всего, подростков — от нее оградить.
Наверное, и сейчас где-то чиновники рассылают циркуляры о том, как надо в школах ограждать подрастающее поколение от этой тлетворной заразы. Хотя ни одного факта того, чтобы именно Хеллоуин приводил к каким-либо эксцессам, не было. Не установлена также связь между Днем всех святых и падением успеваемости учащихся.
Так что, видимо, поэтому согласимся: нет истовости в борьбе против этого чужеродного явления. Нет полицейских рейдов, наподобие тех, что раньше устраивали комсомольские оперативные отряды, отлавливавшие молодых людей у храмов во время празднования Пасхи. Нет думских законопроектов о запрете «всех святых». Все понимают, что в стране сегодня есть дела и проблемы поважнее, чем ряженые черти и вурдалаки.
Праздники типа Хеллоуина или Дня святого Валентина давно стали не более чем маркетинговым приемом для тех, кто на этом хочет и может заработать. Но и не менее того. Кстати, праздники еще советских времен типа 8 Марта или Дня защитника Отечества тоже отчасти лишились политической составляющей и повысили свою «монетизацию». Политизированных праздников и без того достаточно.
Если бы кто-нибудь придумал такой же прибыльный маркетинговый ход применительно к схожим по содержанию к Хеллоуину и Дню святого Валентина Святкам, или Дню Петра и Февронии, или хотя бы Дню Ивана Купалы, то тоже было бы, наверное, неплохо. Но пока без столь нужной в наше циничное время коммерциализации эти праздники не особо прививаются и выглядят мертворожденными.
Надо для начала придумать хоть какое-то наполнение, какой-нибудь понятный символ. Хеллоуин, к примеру, ассоциируется с тыквой. День Ивана Купалы мог бы помимо старомодного плетения венков и вождения хороводов набрать популярность благодаря разведению костров и прыжкам через них. Хотя, конечно, запаришься согласовывать это дело с пожарным надзором.
А вот Феврония и князь Петр, который все никак не хотел на ней жениться, ни с чем пока не ассоциируются. Тем более что конец этой истории несчастливый: из-за подлых боярских интриг даже после смерти два любящих сердца не воссоединились. А сейчас любят, когда без хэппи-энда.
Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, лишь 3% россиян собирались праздновать Хеллоуин. Хотя другие опросы говорят о заметно большей популярности этого праздника. Относительно больше воодушевления Хеллоуин вызывает у молодежи, потому что он, хоть и День всех святых, веселый. А его празднование еще не означает готовность встать в ряды «пятой колонны». Хорошо, что теперь многие это все же понимают.