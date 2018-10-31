Названы любимые праздники россиян

Граждане Российской Федерации назвали свои самые любимые праздники. Соответствующий социологический опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения . Главным праздником для россиян ожидаемо стал Новый год — его назвали в качестве любимого 96% процентов опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием стоит День Победы.

Граждане Российской Федерации назвали свои самые любимые праздники. Соответствующий социологический опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Главным праздником для россиян ожидаемо стал Новый год — его назвали в качестве любимого 96% процентов опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием фигурирует День Победы, этот праздник любим 95% респондентов.

«Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты», — цитирует РИА Новости отчет ВЦИОМ.

В число любимых праздников россиян также вошли Международный женский день — 88%, День защитника Отечества — 84%, Пасха — 82%, Рождество — 77%, Первомай — 63%, а также День России — 54%.

Остальные праздники заслужили менее 50% положительных ответов респондентов. В число самых непопулярных для празднования дат вошли несколько иностранных торжеств. Среди них День святого Патрика, который не отмечают 96%, Хэллоуин и Китайский Новый год с показателем в 95%.