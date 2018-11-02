Потребовавших 160 т.р. в месяц горняков уволили

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Бастующих горняков уволили через день после обещания губернатора «не обидеть» 

Lenta.ru + ещё 37 1 час назад
Более 30 рабочих крупнейшего на Камчатке золотосеребряного месторождения «Аметистовое» уволены за участие в забастовке. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Золото Камчатки», в структуру которого входит добывающее предприятие «Аметистовое».
«1 ноября принято решение о начале процедуры расторжения трудовых отношений с сотрудниками, которые продолжают несанкционированную забастовку и не готовы к каким-либо компромиссным решениям. … 33 сотрудника уже прошли процедуру увольнения», — заявил представитель компании в пятницу, 2 ноября.
По его словам, каждому участнику забастовки предлагается на выбор три варианта: вернуться к работе, уволиться по соглашению сторон, или же будет уволен по статье за прогул. 17 человек согласились вернуться к трудовым обязанностям — бригада буровзрывных работ уже вышла в дневную смену, работники автотранспортного цеха готовы приступить 2 ноября. Встречи представителей компании с участниками забастовки продолжаются.
Губернатор Камчатского края о забастовке золотодобытчиков
Накануне в четверг, 1 ноября, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заверил журналистов, что ситуация разрешится.
«Да перестаньте вы придумывать, там никто не бастует. Там сейчас работают руководители самой компании, и еще два инспектора по труду туда направлены. Дайте день-два, и мы разберемся. Людей не обидим», — сказал Илюхин радиостанции «Говорит Москва».
В конце октября 78 работников рудника отказались выходить на работу, выступив против низких зарплат и увеличения норм выработки. По факту их обращения ведется доследственная проверка. Камчатские горняки утверждают, что получают гораздо меньше своих коллег из Чукотки, Якутии и Магадана. Они требуют поднять зарплату до 160 тысяч рублей в месяц и предоставить места в общежитии. В компании «Золото Камчатки» заявили, что рабочие не выполнили план, поэтому не получили премии. На место выехал гендиректор компании.
Запасы месторождения «Аметистовое» составляют 52 тонны золота и 163 тонны серебра. «Золото Камчатки» в год добывает более пяти тонн золота. На предприятии работают более тысячи человек.
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