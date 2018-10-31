«Краденое сбывают здесь же»

Что скрывают российские рынки: рассказывает опытный аферист

Каждый день россияне становятся жертвами мошенников и аферистов — столкнуться с ними может любой. Чтобы завладеть денежными знаками добропорядочных граждан, современные Остапы Бендеры проявляют чудеса изобретательности, изящно ускользая от органов правопорядка. Однако предупрежден — значит, вооружен: распознать намерения мошенников гораздо проще, зная, как они работают. «Лента.ру» продолжает серию публикаций о приемах, которыми российские аферисты пользуются с 90-х годов — и по сей день. О них на условиях анонимности рассказывает мошенник с 20-летним преступным стажем: его истории помогут вам вовремя распознать злоумышленника и сохранить наличность. Сегодняшний рассказ — о том, какие опасности подстерегают обывателей на российских рынках…

«Душа рынка не меняется»

Для знающих людей фраза «базар-вокзал» в ответ на вопрос о роде занятий скажет о многом. Именно к этим местам профессиональные мошенники испытывают трепетные чувства и нежную привязанность. А базары — рынки — в России до сих пор пользуются огромной популярностью: одни едут туда потому, что не любят тратить лишние деньги за сервис магазинов, для других — это дело привычки. Каждый рынок — это отдельная экосистема с торговцами, мошенниками, полицейскими и попрошайками, которые давно и успешно сосуществуют друг с другом. Убрать кого-то из системы практически невозможно.

Рынок — тот же супермаркет, но с человеческим лицом. Можно поторговаться до победного, поговорить по душам с торговцем с жутким акцентом, попробовать домашний творог, послушать свежие новости и много чего еще. Для продавцов и покупателей рынок — не только торговля: это еще и общение, а порой и развлечения, за которые, как известно, надо платить. И если посетитель рынка не будет осторожен, его поход за покупками может обернуться внушительными убытками.

Рынок консервативен. Он не любит перемен, его традиции неизменны. Рыночные обычаи и уклады переходят из поколения в поколение, передаются по наследству вместе с торговыми местами. Меняются хозяева и денежные знаки, меняются ценники — но душа рынка не меняется. Это хорошо знают те, для кого торговые ряды стали частью жизни, кто понимает и чувствует их. Такие люди на рынках могут быть спокойны. Простым же обывателям всегда стоит быть начеку — и вот почему.

«Хватай и беги»

Первыми посетителей встречают ломщики — те, кто ловкостью рук проворачивают аферы с наличными. Только ступив на рынок, вы сразу получаете предложение поменять иностранную валюту по очень выгодному курсу или разменять крупные купюры. Конечно, не все менялы кидают. Но, обращаясь к ним, вы очень рискуете лишиться части денег. Схемы ломщиков стары как мир: в процессе обмена или пересчета денег они умудряются незаметно оставить часть банкнот себе. Единственный плюс таких аферистов в том, что, доверив им свои купюры, вы потеряете только часть денег. Принцип ломщиков незыблем: они берут лишь часть наличных, причем заведомо меньшую.

На входе в вещевые ряды вас наверняка встретят молодые, расторопные люди — бегунки. Они поинтересуются, что надо, и сразу же предложат помочь в поиске необходимого. Казалось бы, милые, добродушные, добровольные помощники. Они готовы помочь любому, подвести, куда надо, а заодно расскажут интересную историю или анекдот. Правда, товар вы купите в два раза дороже — но что поделать, сервис.

Работают бегунки, как правило, за процент или, как вариант, за разницу между адекватной ценой и лоховской, завышенной. Они могут обслуживать как одну конкретную точку, так и весь рынок. Кстати, бегунки в самом деле прекрасно осведомлены, где и почем можно купить все необходимое, — а потому бывают полезны, если покупатель хочет приобрести что-то из того, что по понятным причинам не выставляют на прилавок.

Еще одна рыночная каста — отворотчики, начинающие воры, промышляющие тем, что тащат все, что плохо лежит [вероятно, их название образовано от словосочетания «класть за ворот»]. Их схема работы примитивна — хватай и беги. Действуют отворотчики и на самом рынке, и вокруг него, при этом хорошо знакомы и с базарными операми-тихарями [в штатском], и с участковым. Почти всегда в эту касту входят малолетние преступники, возраст которых подразумевает или полное отсутствие уголовной ответственности, или снисхождение.

«Работа» отворотчиков непростая: не так просто каждый день лазить по рыночным рядам и таскать товар, когда каждая собака знает тебя в лицо. Обычно они действуют стаей: те, что постарше и поопытнее, организуют «крышу» — прикрывают и отвлекают, тогда как молодежь тащит и убегает. Самое любопытное в том, что краденое отворотчики сбывают здесь же, на рынке, причем покупатели обычно догадываются о происхождении товара. Кстати, для посетителей рынков отворотчики почти не опасны — конечно, если не дремать на ближайшей лавочке с пакетами, полными покупок. Тогда есть все шансы — проснувшись, их не найти.

А еще среди этой касты рыночных воров встречаются локальные знаменитости. Так, на одном крупном столичном рынке почти два года жил и «работал» некто Арсен по прозвищу Зверь. Из-за некоторых нехороших пристрастий он лишился жилья и правой ноги — но даже хромая на деревяшке, умудрялся заниматься отворотом. И это при том, что Зверь не то что бегать — ходить не мог! Само собой, при такой приметной внешности торговцы его знали, но порой давали украсть какую-то мелочь. А все потому, что прошел слух: Зверь — фартовый, приносит удачу. Торговцы — народ суеверный, и потому давали отворотчику воровать, а тот жил и кушал.

«Современные карманники — наркоманы»

Конечно, ни один рынок не обходится без карманников. Впрочем, сегодня настоящих карманных воров, оттачивающих свое мастерство годами и способных в одиночку помыть [вытянуть] лопатник [кошелек], почти не осталось. От вора-профессионала защититься невозможно: с высоким уровнем «исполнения» и долей везения он почти неуязвим. Но современные карманники — не такие.

Обычно это наркоманы, рассчитывающие на быстрый хапок [добычу] и думающие только о том, как бы побыстрее раскумариться. Они всегда работают группами по 2-3 человека: один, наиболее способный, ныряет в карман к жертве, остальные устраивают «крышу». Жертву толкают, отвлекают, «случайно» прижимают, но делают все это достаточно примитивно и грубо. Так что повышенный тактильный интерес со стороны незнакомцев на рынке — верный сигнал к тому, чтобы схватиться за свой карман.

Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Пожалуй, больше всего рискуют на рынках провинциалы или те, кто приехал из сельской местности: они — излюбленная мишень аферистов всех мастей. Кстати, дело не в том, что такие покупатели недалекие: напротив, их смекалке и сообразительности порой можно только позавидовать. Просто эти люди живут в атмосфере доверия, в местах, где все свои и всех знаешь едва ли не поименно. Само собой, при таких отношениях никто никого не обманет, а если и обманет — то непременно ответит. Именно привычка жить в таких условиях и делает провинциалов и сельчан ценными объектами для обмана.

Вот и охотятся на них ломщики и бегунки, отворотчики и карманники… Список можно продолжать долго. Но он, конечно, будет неполным без главных рыночных героев — самих торговцев. Если ваша цель — купить дешевле, их цель — продать дороже, причем заработать они очень хотят. Даже относительно честные торговцы при благоприятных условиях с удовольствием продадут вам товар за тройную цену или впарят подделку известного бренда, сшитую где-нибудь в китайской деревне.

«Я тебе золото дал — ты и верни!»

Мало где встретишь такое разнообразие преступных профессий, как на рынке. При этом все представители рыночного криминала тесно взаимодействуют друг с другом, и, если выгодно, помогают, а если нет — запросто дурят друг друга. Схему, о которой я сейчас расскажу, можно условно назвать «беспредел». При этом никакого насилия в ней нет, ведь аферисты — не грабители и не рэкетиры. Но в этой схеме они успешно маскируются под братков.

Итак, на рынке в вещевых рядах появляется пара «спортиков»: крепкие ребята в спортивных костюмах и с приметной внешностью, которые явно мутят что-то, далекое от закона. Может торгуют чем-то запрещенным, может кидают на деньги; впрочем, это неважно. Главное, торговцы понимают, что с такими парнями шутки плохи и за ними наверняка стоит кто-то серьезный. «Спортики» оказываются ребятами общительными, быстро становятся вхожи в торговые ряды, пьют чай и кофе с торговцами, травят байки…

Многим продавцам льстит столь близкое знакомство с криминалом: возможно, это дает им некую иллюзию защищенности. Тем более сами «спортики» умеют произвести впечатление: они уверены в себе и добродушны, у них хорошие вещи и золотые цепи — словом, упакованы по полной. И вот в какой-то момент один из братков обращается к торговцу (наиболее перспективному с его точки зрения) с просьбой о небольшом одолжении.

— Брат, займи денег. Надо лоху на засвет [показать реальные деньги, чтобы позже обмануть].

Торговец слабо понимает, о чем речь, — но внимание льстит. Тем более условия выгодные: в залог остается толстая золотая цепь граммов на тридцать, а при возврате наличных еще и процент сверху. Само собой, браток деньги получает — а через час-полтора они возвращаются кредитору с наваром. Все довольны. Эта операция прокручивается несколько раз, минимум — два. А на третий начинается самое интересное. Как обычно, один из «спортиков» заходит к торговцу, оставляет цепь, берет деньги и уходит. Через час приходит уже его напарник, отдает деньги, забирает цепь и исчезает. Но еще через час продавца неожиданно навещает хозяин цепи, который приносит деньги и… просит назад залог.

— Я же отдал твоему напарнику… — мямлит торговец. — Какому напарнику?! Я с ним знаком неделю. Я тебе золото дал — ты мне его и верни!

Детали в схеме «беспредел» могут быть разными, итог — один: торговец отдает деньги за цепочку. Причем все зависит от его поведения: если он легко поддается давлению (аферисты хорошо это чувствуют), браток может еще и «оштрафовать» за моральный ущерб. Конечно, продавец будет догадываться, что его просто подставили, — но тут включается страх перед криминалом. Ведь он связался с бандитами из какой-то группировки, их явно кто-то прислал на рынок, кто-то серьезный, опасный… Поэтому потерпевший сделает все, чтобы аферист от него поскорее отстал. А тот в свою очередь неплохо заработает, умело прикрываясь «понтами и понятиями», которые в ходу у настоящих бандитов.