Депутаты продумают наказание для попрошаек

Депутаты предлагают увеличить существующие штрафы в несколько раз, а для организаторов уличного бизнеса ввести уголовную ответственность вплоть до тюремного заключения.

Сегодня на федеральном уровне предусмотрено уголовное наказание для тех, кто вовлекает в попрошайничество детей и подростков. В остальном попрошайки не несут ответственности перед федеральным законом.

Регионы могут устанавливать собственные правила. Например, в Москве запрещено просить милостыню в радиусе 25 метров возле станций метро. Нарушение карается штрафом от 2,5 до 5 тысяч рублей.