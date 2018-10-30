Депутаты продумают наказание для попрошаек 

Госдума готовит законопроект об административной ответственности для попрошаек, пишет «Российская газета».
Депутаты предлагают увеличить существующие штрафы в несколько раз, а для организаторов уличного бизнеса ввести уголовную ответственность вплоть до тюремного заключения.
Сегодня на федеральном уровне предусмотрено уголовное наказание для тех, кто вовлекает в попрошайничество детей и подростков. В остальном попрошайки не несут ответственности перед федеральным законом.
Регионы могут устанавливать собственные правила. Например, в Москве запрещено просить милостыню в радиусе 25 метров возле станций метро. Нарушение карается штрафом от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Рашкин считает, что «категорией для пристального внимания» должны быть прежде всего женщины с грудными младенцами. По его словам, этих детей обычно крадут, а чтобы они не плакали, накачивают наркотиками. По его словам, через 3-6 месяцев они умирают.