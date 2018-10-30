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Россияне почувствовали ответственность за страну
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Россияне почувствовали ответственность за происходящее в стране 

Ведомости 15 минут назад
Фото: Ведомости
Россияне стали чувствовать больше ответственности за происходящее в стране, хотя этот показатель остается относительно невысоким, следует из опроса «Левада-центра». Доля таких людей выросла за год с 9 до 28%. Для сравнения: ответственность за ситуацию в своем городе чувствует 32% респондентов (год назад — 14%), в семье — 92% (91%). Заметно увеличилась и доля россиян, считающих, что они могут лично повлиять на происходящее: для страны в целом — с 5 до 10%, для города — с 9 до 16%. В способности повлиять на дела семьи уверены 86% (в 2017 г. — 89%).
Семья остается единственной сферой жизни, личную ответственность за которую осознает практически каждый россиянин, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия:
«На втором и третьем уровнях — работа и дом, но там доля вдвое ниже». Наибольшее дистанцирование наблюдается в отношении города и страны, но осознание ответственности существенно выросло, отмечает социолог: «Причина в социально-политическом контексте, который перенаправил внимание россиян с внешнеполитических событий на внутрироссийские — пенсионную реформу, рост цен. На это указывает снижение интереса к международной повестке и возвращение обеспокоенности проблемами бедности, падения доходов». Но декларативная ответственность пока не перетекает в реальные действия — например, в массовые протесты, подчеркивает Пипия: «Гражданская ответственность может формироваться на позитивных началах — как солидарность и кооперация снизу, а может на негативных — как вынужденная реакция на какие-то меры сверху. Сейчас это скорее результат второго».
Это эффект пенсионной реформы и недавних выборов, считает политолог Николай Петров:
«Опросы показали рост возможности влиять на события на уровне города, района и, видимо, региона. На уровне страны ответственность повысилась, но возможность на что-то влиять — не особо. Это принципиальный сдвиг, который повлияет на дальнейшую политическую жизнь».
Осознание того факта, что твое голосование может повлиять на результат, привело к тому, что явка во вторых турах губернаторских выборов оказалась выше, чем в первых, хотя обычно бывает наоборот, отмечает эксперт:
«Это отложится в памяти, и люди будут голосовать с учетом опыта этих выборов, понимая, что от их голоса зависит многое. У них появилось ощущение, что на этом уровне они могут влиять на происходящее. В отличие от пенсионных протестов, когда власть продолжала делать, что считала нужным, на выборах люди видят прямой результат своего негативного отношения». И это ощущение повлияет и на последующие выборы, уверен Петров: «Кремлю становится тяжелее манипулировать на выборах, потому что при прочих равных люди осознали, что могут влиять на процессы на уровне региона и ниже. На уровне же страны пока все решается без них, и влиять на происходящее они не могут».
Россияне стали чувствовать гораздо больше ответственности за происходящее в стране, хотя этот показатель и остается относительно невысоким, следует из опроса «Левада-центра». Доля таких людей выросла за последний год с 9 до 28%. Для сравнения: ответственность за то, что происходит в их городе, чувствуют 32% респондентов (против 14% год назад), а за ситуацию в своей семье — 92% (91%). Заметно увеличилась и доля россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события: для страны в целом этот показатель вырос с 5 до 10%, для города — с 9 до 16%. В способности повлиять на происходящее в семье уверены 86% опрошенных (в 2017 г. — 89%).
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