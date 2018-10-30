Ученые нашли новый загрязнитель

В домах и на улице обнаружили высокий уровень нового загрязнителя

Ученые определили новое вещество-загрязнитель, которое ранее не попадало под подозрение. Оказалось, что высокие концентрации этого соединения повсеместны, поэтому люди с высокой вероятностью вдыхают его или контактируют через кожу. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

В новой работе химики выделили новый вездесущий загрязнитель, наличие которого ранее не рассматривалось, несмотря на его немалые концентрации. Этим веществом оказался три (2,4-дитрет-бутилфенил) фосфат или сокращенно TDTBPP, который относится к группе фосфорорганических соединений, многие из которых известны токсичностью. Однако у нас нет достаточной информации о способах попадания TDTBPP в окружающую среду. Он может использоваться как огнезащитный компонент или в качестве пластифицирующей добавка в бытовых продуктах. Также он может появляться при разложении других веществ или синтезироваться попутно со структурно схожим соединением.

«Мы обнаружили удивительно высокие концентрации TDTBPP везде, где искали, — говорит ведущий автор работы Марта Венье из Индианского университета в Блумингтоне (США). — Потенциально токсичное вещество оказалось настолько широко распространено и раньше мы об этом не знали. Этот факт — очередной пример неудачного регулирования оборота химических веществ в США».

Многие вещества, подобные TDTBPP, добавляют при производстве пластмассы, проводов, печатных электронных плат и другого оборудования, поэтому ранее неизвестные загрязнители нужно искать на заводах по переработке этих материалов. В рамках работы ученые исследовали образцы пыли с завода по переработке электронных отходов и 20 домов в Онтарио (Канада), воды из озера Мичиган, а также окружающего воздуха. Оказалось, что концентрация TDTBPP особенно высока в домашней пыли.