Названо место похорон журналиста Развозжаева

Журналиста НТВ Развозжаева похоронят в Саратове

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" журналист оставил прощальное послание родным и близким. Следствие начало проверку по факту смерти журналиста. Бывшая коллега Развозжаева по НТВ Юлия Перепелова рассказала РИА Новости, что журналист в последнее время испытывал личные проблемы, не связанные с работой.

" (Прощание состоится) в четверг в 14.00 (13.00 мск) от дома его мамы в Саратове, улица Цветочная, дом 26/32", — сказал собеседник агентства.

Как уточнила коллега Развозжаева Виктория Юдина, Никиту планируется похоронить на новом Елшанском кладбище.

"Завтра в 10.30 мск пройдет прощание с Никитой Развозжаевым в Москве: Волховский переулок, 25, судебно-медицинский морг 4", — написала Юдина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Год назад во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа нетрезвый мужчина ударил Развозжаева, корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие", кулаком в лицо. Обидчик журналиста НТВ, который, как выяснилось, никакого отношения к ВДВ не имел, получил полгода исправительных работ. Тогда Развозжаев в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.