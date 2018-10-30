Умер Давид Черкасский

Умер известный советский мультипликатор Давид Черкасский

В Киеве на 87 году жизни умер советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский , сообщает ТАСС

Его друг Александр Меламуд рассказал в Facebook, что два месяца назад Черкасский перенес инсульт, и с тех пор находился в больнице.

«До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал он.

Давид Черкасский снял более 20 мультипликационных фильмов, среди которых «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Волшебник Ох», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Крылья», «Вокруг света поневоле».