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Умер Давид Черкасский
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Умер известный советский мультипликатор Давид Черкасский 

Рамблер + ещё 30 1 час назад
В Киеве на 87 году жизни умер советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский, сообщает ТАСС.
Его друг Александр Меламуд рассказал в Facebook, что два месяца назад Черкасский перенес инсульт, и с тех пор находился в больнице.
«До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал он.
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Давид Черкасский снял более 20 мультипликационных фильмов, среди которых «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Волшебник Ох», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Крылья», «Вокруг света поневоле».
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