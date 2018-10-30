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Патриарх Кирилл высказался о поездке в Константинополь
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Патриарх Кирилл назвал «не слишком братской» встречу с Варфоломеем 

RT на русском 1 час назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл подробности своей закрытой встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем в августе в Стамбуле, во время которой последний разговаривал порой «не слишком по-братски».
На форуме «Вера и слово» патриарх рассказал, что когда предложил провести эту встречу на нейтральной территории или в центре Константинопольского патриархата под Женевой, то ему ответили, что он должен приехать именно в Стамбул.
«Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал — нет, это не унизительно… я не обращаю внимания на эти «игрушки». Я готов пешком идти куда угодно — с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь, и по-братски разговаривал», — цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
По его словам, нельзя сказать, что Варфоломей разговаривал с ним «слишком по-братски».
«Я пытался сделать всё для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень — я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим» И какая-то ещё у меня надежда оставалась, потому что всё-таки и доводы, которые мы приводили, были очень убедительными», — добавил он.
Он отметил, что позиция в отношении Украины уже тогда выражалась достаточно «резко и радикально».
«Но всё-таки, ещё раз хочу сказать: надежда умирает последней», — подчеркнул он.
Ранее патриарх Кирилл назвал действия по подготовке к автокефалии церкви на Украине заказом на уничтожение единства православия.
В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с принятыми относительно Украины решениями, назвав Варфоломея раскольником.
RT на русском: последние новости
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