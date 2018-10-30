Российских моряков «Норда» обменяли на украинцев

Семь российских моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков

Семеро российских моряков с сейнера "Норд" обменяны на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", — сказал представитель пресс-службы.