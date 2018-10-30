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Российских моряков «Норда» обменяли на украинцев
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Семь российских моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков 

ТАСС + ещё 7 39 минут назад
Фото: © Государственная пограничная служба Украины
Семеро российских моряков с сейнера "Норд" обменяны на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", — сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается на Украине.
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