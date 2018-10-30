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Составлен рейтинг самых загадочных мест России
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Составлен рейтинг самых загадочных мест России 

РИА Новости + ещё 6 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Составлен рейтинг лучших и популярных мест для мистического туризма в России, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Эксперты агентства уточняют, что мистический туризм — это путешествия по местам, где есть духи, призраки и другие загадочные существа. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в Интернете.
В десятку мистических мест России, популярных у туристов, входят мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.
По данным аналитиков, мистические места России туристы посещают как правило с однодневными экскурсиями.
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