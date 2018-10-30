Россияне высказались о проверке документов перед подписанием

Сорок процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что внимательно читают все без исключения договоры, которые подписывают.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы всегда внимательно читаете договор, прежде чем подписать его?». 35 процентов опрошенных полностью читают только самые важные договоры, остальные просматривают.

16 процентов респондентов просматривают все документы «по диагонали», а девять процентов опрошенных подписывают всё не глядя.

Всего в опросе приняли участие 1609 человек.

Ранее в МВД рассказали о мошенниках, которые рекламировали себя в интернете как компанию по выдаче выгодных кредитов. Они убеждали россиян подписывать договор купли-продажи квартиры вместо договора займа якобы для обеспечения возврата денег. После этого преступники регистрировали право собственности на квартиру на себя или своих близких.

Полиция предварительно оценила нанесенный мошенниками ущерб в 200 миллионов рублей.