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Россияне высказались о проверке документов перед подписанием
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Россияне высказались о проверке документов перед подписанием 

Рамблер 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
Сорок процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что внимательно читают все без исключения договоры, которые подписывают.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы всегда внимательно читаете договор, прежде чем подписать его?». 35 процентов опрошенных полностью читают только самые важные договоры, остальные просматривают.
16 процентов респондентов просматривают все документы «по диагонали», а девять процентов опрошенных подписывают всё не глядя.
Всего в опросе приняли участие 1609 человек.
Ранее в МВД рассказали о мошенниках, которые рекламировали себя в интернете как компанию по выдаче выгодных кредитов. Они убеждали россиян подписывать договор купли-продажи квартиры вместо договора займа якобы для обеспечения возврата денег. После этого преступники регистрировали право собственности на квартиру на себя или своих близких.
Полиция предварительно оценила нанесенный мошенниками ущерб в 200 миллионов рублей.
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