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Онищенко призвал духовно мотивировать к рождению детей
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Онищенко призвал духовно мотивировать к рождению детей 

News.ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко призвал не только материально, но и духовно мотивировать россиянок к рождению детей. В пример он привёл послевоенные годы, когда детей рожали не требуя при этом детских садов и квартир.
«Тот сугубо прагматический подход, который мы сейчас исповедуем, — «материнский капитал» — конечно, работает, но неэффективно. Мотивация к рождению детей должна быть ещё и духовная — убеждённость в своём предназначении», — заявил Онищенко Агентству городских новостей «Москва».
Он предложил воспитывать новое поколение, основываясь на исконных человеческих ценностях.
«Наши бабушки, мамы нарожали детей, воспитали их… Они не требовали себе материнского капитала, квартир и даже детских садов», — заявил Онищенко и выразил надежду, что следующее поколение будет иметь такую же мотивацию.
Ранее News.ru писал, что уровень рождаемости в России за 10 месяцев 2018 года снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за этого на 67 тысяч увеличилась естественная убыль населения.
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