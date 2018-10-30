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Познер высказался о безмозглых мерзавцах
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Лозунг «Можем повторить!» навеял Познеру мысли о безмозглых мерзавцах 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер рассказал, что испытывает стыд за соотечественников, которые прикрепляют к своим автомобилям таблички с лозунгом «Можем повторить!», приуроченные к празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом телеведущий написал в своем Instagram.
В публикации Познер порассуждал, что он бы мог ответить своему приятелю на просьбу объяснить значение такой надписи. Со слов журналиста, он мог бы рассказать ему о мечтающих о войне россиянах, которые грозят мнимому противнику.
«То есть готовы снова потерять почти тридцать миллионов человек, готовы на то, чтобы еще десятки миллионов стали калеками, чтобы миллионы детей выросли сиротами или без отцов, чтобы тысячи наших сел и городов были снесены с лица земли, чтобы наша страна была отброшена на несколько десятилетий — все это мы "Можем повторить!"», — заключил Познер.
По мнению телеведущего, люди, которые пережили войну, прокляли бы тех, кто говорит о ее повторении. Он назвал мечтающих о войне «безмозглыми мерзавцами, достойными презрения».
Со слов Познера, ему было стыдно сказать все это знакомому.
«Я мог бы все это сказать своему французскому приятелю, но не сказал», — объяснил он.
Высказывание журналиста спровоцировало споры в комментариях. Некоторые поддержали его точку зрения, заявив, что ветераны войны, которые мечтали, чтобы их дети жили в мире, пришли бы в ужас от подобных наклеек на автомобилях. Однако ряд комментаторов посчитали, что телеведущий неспособен понять смысл этих лозунгов, так как он «не русский».
Ранее Познер высказал свою точку зрения об истоках бедности россиян. По его мнению, в бедности виноваты исключительно российские власти, которые не задумываются над последствиями происходящего.
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