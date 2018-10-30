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Россиян предупредили о непогоде в Италии
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Россиян предупредили о сложных погодных условиях в северных областях Италии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Miguel Medina
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупреждает россиян о сложных погодных условиях в северной части Италии.
"Италия — "красный" уровень метеоопасности в северных областях Венето, Лигурия, Ломбардия, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия из-за проливных дождей, града, наводнений; перебои в электроснабжении; затоплен исторический центр Венеции", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти северных областях страны — Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны.
Особое беспокойство властей вызывает сейчас ситуация в Венето, где по распоряжению президента области Луки Дзайа было объявлено кризисное положение, и в Лигурии, где скорость ветра достигала 160 километров в час. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.
Представители национальной службы Гражданской обороны и правоохранительных органов во вторник сообщили, что число погибших из-за непогоды достигло девяти человек.
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