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На Байкале построят самую большую звонницу в России
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На Байкале построят самую большую звонницу в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Самая крупная российская звонница появится в селе Максимиха на Байкале.
Руководитель и владелица культурно-оздоровительного центра «Радуга» Дарья Кириенко намерена построить звонницу на берегу Байкала, чтобы колокольный звон разносился по озеру как можно дальше. Ее цитирует ИА «Восток-Телеинформ».
По ее словам, необходимо 13 колоколов, самый маленький из который будет весить 108 килограммов. К такому выводу Кириенко пришла после обсуждения конструкции с физиками.
«Звук будет доходить к центру Байкала. В звоннице не будет куполов, это будет металлическая конструкция, для ее возведения не потребуется вырубать деревья. Напротив, деревья на берегу будут отражать звук в сторону Байкала», — заявила женщина.
По ее словам, подобные проекты в России уже были, например, звонница в Сочи, но конструкция на Байкале будет больше по размерам, и станет новой достопримечательностью Бурятии.
Ранее сообщалось, что со звонницы храма в Ярославской области украли колокола весом 12 килограммов.
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