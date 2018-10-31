На Байкале построят самую большую звонницу в России

Самая крупная российская звонница появится в селе Максимиха на Байкале.

Руководитель и владелица культурно-оздоровительного центра «Радуга» Дарья Кириенко намерена построить звонницу на берегу Байкала, чтобы колокольный звон разносился по озеру как можно дальше. Ее цитирует ИА «Восток-Телеинформ».

По ее словам, необходимо 13 колоколов, самый маленький из который будет весить 108 килограммов. К такому выводу Кириенко пришла после обсуждения конструкции с физиками.

«Звук будет доходить к центру Байкала. В звоннице не будет куполов, это будет металлическая конструкция, для ее возведения не потребуется вырубать деревья. Напротив, деревья на берегу будут отражать звук в сторону Байкала», — заявила женщина.

По ее словам, подобные проекты в России уже были, например, звонница в Сочи, но конструкция на Байкале будет больше по размерам, и станет новой достопримечательностью Бурятии.

Ранее сообщалось, что со звонницы храма в Ярославской области украли колокола весом 12 килограммов.