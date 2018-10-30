Русские девушки выходят за китайцев при одном условии

Цайфуван (Китай): русские девушки выходят замуж за китайцев при одном условии

Цайфуван выяснили, что русским невестам не нужны ни дорогие свадебные подарки, ни квартира или машина, но у них есть только одно условие. Как известно, многим россиянкам нравятся китайские мужчины, и они смогли бы выйти замуж за китайца. Самим жителям Китая также очень симпатичны русские красавицы и, при наличии возможности, многие китайцы хотели бы жениться на русской. Китайские журналисты извыяснили, что русским невестам не нужны ни дорогие свадебные подарки, ни квартира или машина, но у них есть только одно условие.

Из-за стремительного развития экономики и значительного увеличения уровня жизни в Китае, туда едет все больше иностранцев, например, людей из Африки и даже из России . Но в сравнении с африканцами, русским, а особенно русским девушкам, в Китае рады больше.

Как известно, многим россиянкам нравятся китайские мужчины, и они смогли бы выйти замуж за китайца. Самим жителям Китая также очень симпатичны русские красавицы и, при наличии возможности, многие китайцы хотели бы жениться на русской.

Девушки, приезжающие из России жить и работать в Китай, понимают, что не имеют ничего против местной культуры и традиций, привыкают ко всему и решают остаться, подыскать себе китайского мужа.

В одном интервью у девушки из России спросили, по какому принципу она стала бы выбирать себе китайского мужа. Та ответила, что ей не нужны ни богатые свадебные подарки, ни квартира или машина, у нее есть только одно условие, чтобы у детей до 18 лет было российское гражданство.

Таким образом им было бы обеспечено бесплатное образование и лечение, а после 18 гражданство можно будет сменить. Все остальное, по ее словам, уже неважно.

И действительно, многие россиянки при поиске спутника жизни обращают внимание на потенциальные возможности человека и его стремление к самосовершенствованию, но главным критерием при выборе все же является личная симпатия, а остальное уже не важно.