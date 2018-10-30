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Москвич установил рекорд Гиннесса благодаря бюрократии
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Москвич установил рекорд Гиннесса благодаря бюрократии 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Житель Москвы Игорь Артеменко установил рекорд Гиннесса, отправив тысячи обращений чиновникам и получив 1265 отписок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Мать Артеменко воспитывала шестерых детей, в 2004 году, когда старшая сестра родила двух дочерей, их семья выросла до девяти человек, и они встали в очередь на жилье.
Семья Артеменко вдевятером жила в трехкомнатной квартире площадью 73 квадратных метра. В очередь они встали отдельно как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. По расчетам Артеменко, им полагалась однокомнатная квартира и двушка.
Время шло, жилья так и не было, поэтому мужчина начал писать во все инстанции, начиная от Департамента жилищной политики Москвы до управления делами президента.
Жалобы не решили проблему, и «от обиды» он решил зарегистрировать рекорд.
«Даже не знал, есть ли у меня конкуренты по отфутболиванию», — отметил Артеменко.
В итоге он заполнил заявку на сайте Книги рекордов Гиннесса, приложил фотографии всех документов и оплатил госпошлину. Через два месяца ему пришел сертификат за самое большое количество ответов от российских чиновников: 1265 писем за семь лет.
Сейчас в родительской трехкомнатной квартире живут мать и две младшие сестры. Остальные братья и сестры, у которых появились свои семьи, снимают жилье.
Юрист общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Даниил Дугарский-Черный заявил «КП», что семье Артеменко давно стоило обжаловать в суде решения чиновников. По его мнению, писать чиновникам — бессмысленно.
В Департаменте государственного имущества рассказали, что семье Артеменко по нормативам не хватает 66,5 квадратных метра. Для решения проблемы город предложил семье трехкомнатную квартиру, «в том числе с использованием ипотечного жилищного кредита», или субсидию на приобретение или строительство жилья. Первый вариант их не устроил, на второе предложение они пока не ответили.
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