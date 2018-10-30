Миф о «понаехавших в Москву» поставлен под сомнение

Опровергнут — или, точнее говоря, уточнен — один из самых главных современных мифов России . А именно — так называемая теория «пылесоса», согласно которой Москва вытягивает человеческие ресурсы из остальной страны. Особенно парадоксальным проведенное исследование выглядит на фоне предубеждения по поводу засилья в Москве жителей Кавказа.

Аналитическое агентство ЦИАН (одного из крупнейших сайтов по поиску недвижимости) опубликовало результаты исследования, посвященного покупке недвижимости в московском регионе (Москва и Московская область ). Выяснилось, что среди тех, кто присматривает себе квартиру, две трети — местные, а треть — приезжие из других регионов.

Конечно, из тех, кто смотрит объявления на сайте, далеко не все впоследствии покупают квартиру, но эти данные коррелируют с ранее опубликованным релизом компании Est-a-Tet. По их данным, в 2017 году приезжие из регионов России составляли 29,3% покупателей столичной недвижимости, а 1,1% — граждане других стран, среди которых 43% граждане Белоруссии , 24% — Украины и 15% — Казахстана

По данным ЦИАН, среди иногородних покупателей московской недвижимости на первом месте Санкт-Петербург (15%), на втором — Краснодарский край (9%), и на третьем — Башкирия (5,5%). Впрочем, как предполагают исследователи, в реальности среди покупателей с петербургскими и краснодарскими адресами могут затесаться москвичи, которые любят ездить на берега Невы и Черного моря. Поэтому «настоящих» питерцев и кубанцев среди потенциальных кандидатов на переезд в Москву на 1,5%-2% меньше.

Чем вызвано столь активное желание жителей Башкирии переехать в Москву, в исследовании ЦИАН не объясняется, но можно предположить, что отставка Рустэма Хамитова , возглавлявшего республику с 2010 года, вызвана, в том, числе, и оттоком людей из республики. Динамика численности населения Башкирии негативна: в 2010 было 4 072 292, в 2017 осталось 4 063 293.

На четвертом и пятом месте среди ищущих жилье в столице расположились Свердловская область (4,6%) и Татарстан (3,5%), далее следуют Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Челябинская и Ростовская области с результатами от 3,3% до 2,5%. Эти же регионы (кроме Новосибирской области) относятся к числу наиболее населенных в стране.

Пожалуй, главный вывод из исследования — активность покупателей сильнее зависит от численности населения, чем от уровня экономического развития субъекта Федерации. На топ-10 регионов по населения пришлось 50% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП— лишь 35%. Тюменская область входит в десятку наиболее населенных регионов России (за вычетом Москвы и Подмосковья), но ее нет среди основных покупателей столичной недвижимости.

Сложившийся стереотип о том, что в богатых нефтяных сибирских регионах люди работают исключительно для того, чтобы купить квартиру в Москве и перевезти в нее детей, похоже, устарел. Жители богатых регионов отлично себя чувствуют и дома. Уровень развития инфраструктуры, транспортная доступность, качество жилья и другие составляющие комфортной жизни у них есть, стремиться в столицу незачем.

Не хотят (или не могут) купить жилье в Москве и Подмосковье и жители близлежащих регионов. Как отмечается в исследовании, на соседей первого порядка (граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,2% от объема запросов; на соседей второго порядка (граничащих с регионами, окружающими Подмосковье) — 7,7%.

К примеру, на Смоленскую, Рязанскую и Ярославскую области вместе взятые приходится 2% пользовательской активности, что сравнимо с запросами из Приморского (1,8%), Хабаровского (1,5%), Красноярского (2,1%) краев или Иркутской области (2,1%).

Получается, теория «пылесоса», согласно которой столица вытягивает человеческие ресурсы из окружающих регионов, работает лишь отчасти. Даже если рязанцы или ярославцы перебираются в столицу, они снимают квартиры, а не покупают их, а значит, рано или поздно вернутся на малую родину.

На самых последних местах по интересу к московской недвижимости расположились, самые малонаселенные регионы, а также национальные автономии и республики. Из Чукотской и Еврейской автономий поступило 0,01% запросов, далее идут Ненецкий автомноный округ и республика Алтай, Ингушетия, Тува, Адыгея, Магаданская область, Карачаево-Черкессия, замыкает десятку Чечня с 0,09% из числа желающих купить жилье в Москве.

В целом, как отмечается в исследовании, среди жителей республик Кавказа мало стремящихся перебраться на постоянное место жительства в столицу — суммарно на южные регионы от Адыгеи до Дагестана приходится менее 2% активности пользователей.

Жители Москвы традиционно очень любят сетовать на «понаехавших» (особенно те, кто сам недавно «понаехал») и говорить, что «Москва — не резиновая» (как выяснилось после расширения границ города до Калужской области — вполне «резиновая». Также москвичи регулярно выходят протестовать против «точечной застройки» и критикуют многоэтажные «человейники», которые возводят вместо хрущёвок.

Но результаты и этого, и предыдущих исследований свидетельствуют о том, что подавляющее большинство покупателей того, что строят московские и подмосковные строители — это всё те же самые москвичи.

К тому же, среди провинциалов, которые приобретают московское жильё, далеко не все сразу же перебираются поближе к Кремлю: многие приобретают эти квартиры как инвестицию или для сдачи в аренду. Но всё равно подавляющее большинство арендодателей составляют москвичи, а не инвесторы из регионов.

То, что наиболее богатые регионы не являются основными покупателями столичной недвижимости, безусловно, является позитивным знаком. Столицецентричность для России опасна, учитывая размеры страны. А чтобы активные люди не стремились уехать в Москву сами или перевезти туда детей, должны создаваться достойные условия для жизни во всех регионах страны.

Москва здесь может и должна быть примером для подражания, как самый густонаселенный и богатый город России. Но никак не единственной точкой притяжения для претендующих на успех людей, как это было во времена СССР и отчасти сохраняется до сих пор.