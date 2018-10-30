Названы наживающиеся на туристах города

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал ежегодный отчет, показывающий влияние туризма на развитие экономики различных городов мира. Результаты исследования размещены на сайте WTTC.

В рейтинг вошли 72 города, первую позицию занял Шанхай . Здесь вклад туризма в ВВП за 2017 год составил 35 миллиардов долларов. За ним следуют Пекин (32,5 миллиарда долларов) и Париж (28 миллиардов).

Также в топ-10 вошли Нью-Йорк (24,8 миллиарда долларов), Орландо (24,8 миллиарда), Токио (21,7), Бангкок (21,3), Мехико (19,7), Лас-Вегас (19,5) и Шэньчжэнь (19).

В октябре компания Mastercard опубликовала рейтинг Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира. Для этого эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай, где туристы оставляют 537 долларов в день.