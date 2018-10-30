Клипы на песню Оксимирона о расстреле в школе заблокирован

Оксимирон не ответит за призыв к массовым убийствам в школах

В официальном сообщении ведомства, распространенном 30 октября в 16 часов 11 минут, говорится: «Администраторы сайтов YouTube, Facebook, „ВКонтакте“ и „Одноклассники“ уже ограничили доступ на территории России к 860 копиям видеоклипа „Последний звонок“. В результате взаимодействия Роскомнадзора с интернет-площадками запрещенная информация по указанной в требовании ссылке удалена (в том числе по выявленным „зеркалам“), либо доступ к ней в инициативном порядке ограничен администрацией сайтов на территории России».

На самом деле клип по сию пору доступен в Сети на тысячах ресурсов, свободно ищется как в «Яндексе» , так и в Google . А сегодня, после того, как он был фактически «отрекламирован» в лентах новостей, его наверняка посмотрит огромное количество подростков по всей стране. Тяга с запретному плоду, увы, общеизвестна.

Между тем клип реально страшный. В нем на протяжении 4 минут 35 секунд два малолетних отморозка расстреливают своих одноклассников в школьных кабинетах, коридорах, столовой. При этом Оксимирон поет от лица одного из убийц: «АК достал, с предохранителя снял. Как удивится директриса, лишь увидев меня». Убийства показаны во всех подробностях, кровь льется рекой. По смыслу текста автор песни фактически оправдывает преступников.

Но страшно не только это. Видеоклип Оксимирона, который сегодня начали срочно блокировать, был создан в 2011 году и с тех пор — то есть на протяжении семи лет! — свободно распространялся в Сети. Смотрел ли его Владислав Росляков, совершивший массовое убийство в керченском колледже (напомним, там погибли 20 человек), — неизвестно, ответ на этот вопрос должно дать следствие. Но для подростка с неустойчивой психикой (а Росляков, безусловно, был именно таким) песня Оксимирона, усиленная соответствующим видеорядом, реально могла послужить толчком к действию.

Повторимся, правоохранительные и надзорные органы в течение семи лет вообще не обращали внимания на эту песню и на этот клип. Оксимирон за это время стал звездой, кумиром нового поколения. Клип разошелся по многочисленным пабликам и страницам в соцсетях и на видеохостингах. Что, нужно было ждать керченской трагедии, чтобы начать шевелиться? И существует ли какая-то система в борьбе с контентом, нарушающим закон? Почему чиновники выносят предупреждения СМИ по любому, часто — не столь существенному, поводу, а видеоклип, призывающий к убийствам в школах, фактически оправдывающий терроризм, семь лет свободно распространялся в Сети?

Полностью контролировать Интернет невозможно. Особенно если делать это кондово и непрофессионально, как в случае противостояния Роскомнадзора с Telegram. Но быть слепыми тоже нельзя. Экстремистский контент (а клип Оксимирона может быть отнесен именно к этой категории) необходимо безжалостно зачищать.

Кстати, решение Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора появились после того как на безумный клип пожаловалась Евгения Чудновец — екатеринбурженка, в свое время посаженная в тюрьму за репост, а позже полностью оправданная судом.

И теперь вопрос: ждет ли Оксимирона то, через что в свое время прошла Чудновец? Ответить можно уже сегодня: конечно, нет. Жителя Великобритании Мирона Яновича Федорова (это настоящее имя рэпера), сына уважаемого ученого, физика-теоретика Яна Федорова, пальцем не посмеют тронуть. Не только потому, что он обитает в Лондоне, а этот город, несмотря на санкции и дело Скрипалей, — почти родной для всей нашей элиты, но и потому, что он близок по духу детям этой элиты. И очень у них популярен. А теперь, после запретов, станет еще популярнее. Ну а массовые убийства — это же не в тех школах, где они учатся.

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