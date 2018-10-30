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Российский аэропорт попросили назвать в честь американца
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Российский аэропорт попросили назвать в честь американца 

Рамблер 1 час назад
Фото: apanadyr.ru
На портале Change.org появились петиция, авторы которой попросили переименовать аэропорта Анадыря «Угольный» в честь американского летчика Карла Бена Эйлсона.
Инициативная группа жителей Чукотки обратилась с таким предложением к организаторам конкурса «Великие имена России».
В тексте петиции подчеркивается, что «Угольный» — «неприглядное» название, а присвоение аэропорту имени Эйлсона позволило бы наладить отношения России и США.
Авторы петиции отметили, что жизнь американского летчика связана с Чукоткой. Он был единственным летчиком, согласившимся спасти бизнесмена Олафа Свенсона со шхуны, застрявшей во льдах неподалеку от мыса Шмидта.
Летчик 9 ноября 1929 года вылетел с Аляски в район мыса, но его самолёт потерпел крушение в районе лагуны Амгуэма.
По мнению жителей Чукотки, в церемонии переименования аэропорта могли бы принять участие президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
На первом этапе конкурса «Велики имена России» в список кандидатов, чьими именами могут назвать аэропорты, вошли 400 человек: от исторических фигур и советских деятелей до современников. В рамках второго этапа конкурса жители регионов предлагали свои варианты названий аэропортов.
Соотечественник, чье имя участвует в конкурсе, должен быть исторически связан с регионом аэропорта. Нельзя выдвигать имена, которые уже использованы в названиях российских аэропортов. Имена-победители дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России.
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