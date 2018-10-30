В Совфеде предложили кастрировать педофилов

Законопроект подготовила группа сенаторов по руководством Елены Мизулиной

"Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение", — говорится в материала.

Как сообщила Мизулина, рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, которые должны защитить несовершеннолетних от сексуальных посягательств.

Также предлагается увеличение максимальных сроков наказания: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.