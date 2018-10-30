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В Совфеде предложили кастрировать педофилов
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В Совфеде предложили кастрировать педофилов 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию в отношении осужденных за педофилию, передает РИА "Новости".
Законопроект подготовила группа сенаторов по руководством Елены Мизулиной.
"Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение", — говорится в материала.
Как сообщила Мизулина, рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, которые должны защитить несовершеннолетних от сексуальных посягательств.
Также предлагается увеличение максимальных сроков наказания: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.
Ранее вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая предложила создать межведомственную информационную базу педофилов.
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