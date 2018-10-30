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В Китае выросла популярность русского языка
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Голикова заявила о росте популярности русского языка в Китае 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Русский язык становится все более востребованным во всех сферах взаимодействия РФ и Китая, и тенденция к росту его популярности в будущем только усилится. Об этом заявила во вторник заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Могу с полной уверенностью сказать, что специалисты-русисты в Китае по окончании учебы, при условии должного уровня знаний, всегда смогут найти свое применение, — отметила она на встрече с председателем парткома Пекинского университета Цю Шуйпином. — Изучение русского языка — это правильный выбор. Сейчас практически не осталось такой сферы деятельности, будь то в политике, экономике или культуре, которая не была бы охвачена российско-китайскими отношениями, нашим двусторонним сотрудничеством".
Вице-премьер напомнила, что товарооборот двух стран постоянно увеличивается.
"Большие перспективы имеет сотрудничество в таких областях, как взаимные инвестиции, энергетика, наука и техника, космос, связь, информационные технологии, финансы, гражданская авиатехника, транспорт. На новый высокий уровень выходят российско-китайские связи в гуманитарной сфере", — добавила она, подчеркнув, что политические контакты между странами на всех уровнях беспрецедентны.
Вице-премьер правительства РФ отметила, что позиции Москвы и Пекина по острейшим проблемам международной жизни практически полностью совпадают, в связи с чем спрос на изучение русского языка в будущем будет возрастать.
Голикова прибыла в Пекин в преддверии визита в Китай премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который состоится 5-7 ноября. В ходе своего пребывания в китайской столице вице-премьер РФ проведет переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, примет участие в 19-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, в церемонии создания Российско-китайской ассоциации по сотрудничеству в области телевидения, а также в запуске онлайн-рубрики гуманитарных связей и сотрудничества России и Китая на платформе мобильного приложения.
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