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Россиян предостерегли от поездок на Украину
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Россиян предостерегли от поездок на Украину 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке опасной инфекционной болезни, зарегистрированной в Одесской области на Украине, и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщается во вторник, 30 октября, на официальном сайте надзорного органа.
По данным властей Одесской области, у одной из коров в личном хозяйстве была диагностирована сибирская язва, говорится в сообщении. Отмечается, что опасности заражения болезнью других животных или людей пока нет.
В конце сентября в том же районе уже была зафиксирована вспышка этого заболевания, когда от инфицированной коровы заразились пять человек, подчеркнули в ведомстве.
Сибирская язва — опасная бактериальная болезнь. Человек, как правило, может заразиться ею от домашних или диких животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени) в результате контакта с ними или употреблением продукции в пищу. Болезнь характеризуется общей интоксикацией, воспалением кожи, лимфоузлов и внутренних органов, в частности желудочно-кишечного тракта и легких. Сибирская язва лечится противомикробными средствами.
24 октября Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что в стране выросло число заболевших корью. По данным ведомства, с начала года было выявлено почти 34 тысячи заразившихся острым вирусным заболеванием.
В октябре Роспотребнадзор предупреждал о вспышке инфекционного заболевания в США. Эксперты рассказали, что в штатах Кентукки и Западная Вирджиния был зарегистрирован рост количества заразившихся вирусным гепатитом А с августа 2018 года.
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