Россиян предостерегли от поездок на Украину

Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке опасной инфекционной болезни, зарегистрированной в Одесской области на Украине , и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщается во вторник, 30 октября, на официальном сайте надзорного органа.

По данным властей Одесской области, у одной из коров в личном хозяйстве была диагностирована сибирская язва, говорится в сообщении. Отмечается, что опасности заражения болезнью других животных или людей пока нет.

В конце сентября в том же районе уже была зафиксирована вспышка этого заболевания, когда от инфицированной коровы заразились пять человек, подчеркнули в ведомстве.

Сибирская язва — опасная бактериальная болезнь. Человек, как правило, может заразиться ею от домашних или диких животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени) в результате контакта с ними или употреблением продукции в пищу. Болезнь характеризуется общей интоксикацией, воспалением кожи, лимфоузлов и внутренних органов, в частности желудочно-кишечного тракта и легких. Сибирская язва лечится противомикробными средствами.

24 октября Министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что в стране выросло число заболевших корью. По данным ведомства, с начала года было выявлено почти 34 тысячи заразившихся острым вирусным заболеванием.

В октябре Роспотребнадзор предупреждал о вспышке инфекционного заболевания в США. Эксперты рассказали, что в штатах Кентукки и Западная Вирджиния был зарегистрирован рост количества заразившихся вирусным гепатитом А с августа 2018 года.