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В Индии университет открыл курс правоведения по Поттеру
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Индийский университет открыл курс правоведения по Гарри Поттеру 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Национальный университет юридических наук (NUJS) в Калькутте анонсировал курс о правовых принципах вселенной Гарри Поттера. Документ появился на официальном сайте учебного заведения.
Согласно опубликованной программе курса «Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на поттериану Роулинг», студенты в течение зимнего семестра будут изучать ситуацию с рабством домашних эльфов, дискриминацию оборотней и условия содержания в Азкабане. Особое внимание преподаватели уделят «непростительным заклятиям», которые считаются незаконными в мире волшебников: убийству, пыткам и полному подчинению воли человека.
Отмечается, что в рамках курса будут рассмотрены бюрократия на примере министерства магии, работа экономики на примере банка Гринготтс, пропаганда в СМИ на примере газеты «Ежедневный пророк», а также правила квиддича, смерть крестного отца Гарри Сириуса Блэка и взаимоотношения между волшебниками и маглами.
Автор Шувика Кумара курса ожидает, что студенты будут ответственнее относиться к социальным проблемам в Индии, дискриминации, пыткам, рабству, а также вопросу мирного сосуществования народов Индии и представителей различных религий. От студентов требуется, чтобы они прочитали книги как минимум дважды.
В 2016 году был высчитан курс валюты из «Гарри Поттера».
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