Россиянам разрешат наносить увечья преступникам

Россиянам нужно позволить активно защищать свой дом и семью от преступников, призвал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.
Как стало известно «Парламентской газете», в настоящее время сенатор работает над законопроектом, который расширит допустимые пределы самообороны.
По задумке автора, в уточнении нуждается сама концепция самообороны: она должна относиться к защите не только жизни человека и интересов государства, но также здоровья и имущества. При этом должен закрепиться подход, при котором человеку, который решил дать отпор преступникам и в ходе борьбы нанёс им увечья, не нужно доказывать свою невиновность и отсутствие умысла в своих действиях.
«Я убеждён, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты потерпевшего, отражающего нападение преступника. Особенно если нападение вооружённое и особенно, если нападение связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение», — подчеркнул Алексей Александров в интервью «Парламентской газете».