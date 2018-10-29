В Канаде продают необычную обувь

Канадские панк-дизайнеры из компании Matieres Fecales представили публике необычную обувь — туфли, изготовленные из кремния, выглядят так, словно это конечности человекоподобного существа. Уникальность созданных моделей заключается еще и в том, что каждый сможет подобрать себе подходящую по тону кожи пару. Кроме того, создатели пугающей своим видом обуви, смогли удивить и её стоимостью: рядовым гражданам такое чудо дизайнерской мысли вряд ли окажется по карману — пара причудливых туфелек обойдется в 10 000 долларов. Впрочем, судя по откликам в социальных сетях, такая обувь не всем пришлась по душе, многим пользователям она показалась чересчур отвратительной.