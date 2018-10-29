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Британцы запустят первый пивной рейс в истории
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Британцы запустят первый пивной рейс в истории 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: BrewDog
Английская пивоваренная компания BrewDog запустит первый в истории «пивной рейс» в 2019 году. Об этом сообщает информационное агентство Beverage Daily.
Вылет Boing 767 запланирован на 21 февраля из лондонского аэропорта Станстед в штат Огайо, США, где находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse. На борту пассажиры смогу первыми продегустировать специально приготовленное пиво.
Производители заявляют, что им удалось создать напиток, вкус которого отличается, когда человек летит на высоте девять тысяч метров. «Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле», — рассказали представители компании.
В феврале пивоварня BrewDog анонсирвоала открытие первого в мире пивного отеля в 2019 году. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво.
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