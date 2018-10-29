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«Якутии» запретили международные рейсы
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Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы 

RT на русском + ещё 10 40 минут назад
Фото: pixabay.com
Росавиация после выявленных в деятельности авиакомпании «Якутия» нарушений запретила ей выполнять международные рейсы, сообщает пресс-служба ведомства.
«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полёты на международных воздушных линиях», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничения действуют вплоть до устранения всех выявленных недостатков.
Основанием для них стали выявленные в ходе проверок нарушения, включая недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности на самолёте Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустранение в установленные сроки неисправностей.
Ранее сообщалось, что Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта «Якутии».
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