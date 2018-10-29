Виктория Скрипаль обратилась к Боширову и Петрову

Племянница Сергея Скрипаля Виктория обратилась к Александру Петрову и Руслану Боширову в Facebook и попросила их выйти на связь и прояснить ситуацию.
«Рано или поздно, безусловно, все встанет на свои места. Однако до этого нужно сделать еще несколько шагов. И для этого я, в первую очередь, приглашаю к открытому диалогу Александра Петрова и Руслана Боширова», — написала Виктория Скрипаль.
Виктория также обвинила власти Великобритании, что они «зачитывают с листа всё новые и новые сказки, которые мало вяжутся с былью».
Пост был опубликован 10 октября, но ответа на него со стороны Петрова и Боширова так и не последовало, рассказала Скрипаль агентству РИА «Новости».
24 октября в интервью «Известиям» Виктория Скрипаль заявила, что не чувствует себя в безопасности, поскольку определенные лица могут быть заинтересованы в том, чтобы она не высказывалась на тему отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.