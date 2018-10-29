Виктория Скрипаль обратилась к Боширову и Петрову

Виктория Скрипаль попросила Боширова и Петрова связаться с ней

«Рано или поздно, безусловно, все встанет на свои места. Однако до этого нужно сделать еще несколько шагов. И для этого я, в первую очередь, приглашаю к открытому диалогу Александра Петрова и Руслана Боширова», — написала Виктория Скрипаль.

Виктория также обвинила власти Великобритании, что они «зачитывают с листа всё новые и новые сказки, которые мало вяжутся с былью».

Пост был опубликован 10 октября, но ответа на него со стороны Петрова и Боширова так и не последовало, рассказала Скрипаль агентству РИА «Новости»