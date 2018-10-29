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Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище 

РИА Новости 58 минут назад
Народного артиста России Николая Петровича Караченцова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в театре.
Николай Караченцов скончался 26 октября после тяжелой продолжительной болезни.
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В понедельник в родном театре Караченцова "Ленкоме" прошло прощание с всенародно любимым актером и панихида. В течение пяти часов нескончаемым потоком шли люди, чтобы проститься с Николаем Петровичем. Проводили его в последний путь на место упокоения аплодисментами.
Похороны Николая Караченцова состоялись на Троекуровском кладбище рядом с могилами его коллег-артистов.
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