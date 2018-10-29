Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище

Николай Караченцов скончался 26 октября после тяжелой продолжительной болезни.

В понедельник в родном театре Караченцова "Ленкоме" прошло прощание с всенародно любимым актером и панихида. В течение пяти часов нескончаемым потоком шли люди, чтобы проститься с Николаем Петровичем. Проводили его в последний путь на место упокоения аплодисментами.

Похороны Николая Караченцова состоялись на Троекуровском кладбище рядом с могилами его коллег-артистов.