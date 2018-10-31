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Миллионы россиян лишатся телевидения
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Миллионы россиян лишатся телевидения 

Lenta.ru + ещё 8 32 минуты назад
До 30 процентов телевизоров (до 33,7 миллиона) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга, пишет РБК. В случае полного отключения аналогового сигнала, которое запланировано на середину января 2019 года, все они останутся без доступа к телевидению.
Эксперты предупредили, что в случае отключения аналогового ТВ с «черным экраном» останутся от 16,2 до 33,7 миллиона телевизоров, рассказал изданию знакомый с заключением участник рынка. Это 13,5-30,6 процента от всех используемых телевизоров в стране.
Всего в России предположительно 110-120 миллионов работающих телевизоров. Большая часть из них, 64,5 миллиона, подключены к операторам платного телевидения, то есть уже принимают цифровой сигнал. Еще у 18,1 миллиона россиян есть приставки, которые позволяют принимать цифровой сигнал телевизорам, поддерживающим только аналоговый. Потенциально в зоне риска могут оказаться 16,2-26,2 миллиона телевизоров, сообщают эксперты.
К тому же к январю часть телевизоров и приставок могли выйти из строя. Общее количество ТВ, которые не смогут поддерживать цифровой сигнал, может достичь 33,7 миллиона штук, говорит собеседник РБК.
В качестве экспертов привлекались Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), предприятие «Московский научно-исследовательский телевизионный институт» (МНИТИ), производитель ТВ-приставок GS-Group.
«По предварительной информации остаток DVB-T2 приставок (DVB-T2 — европейский стандарт эфирного цифрового телевидения — прим. «Ленты.ру») на складах основных торговых сетей на конец 2018 года составит от 50 до 80 тысяч штук, приставок для спутникового телевидения около 700 тысяч штук», — сообщили в Минпромторге.
Телевещатели полагают, что сигнал имеет смысл отключать постепенно, а сам процесс нужно сопровождать масштабной разъяснительной кампанией. Сообщается, что позиция встретила поддержку профильных чиновников. Проект могут протестировать на Тверской области, чтобы вещатели могли оценить, как изменится телесмотрение, подтвердил анонимный федеральный чиновник, знакомый с деталями обсуждения проекта.
В октябре замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявлял, что аналоговым ТВ в России пользуется только 10 процентов населения.
В 2018 году завершится стартовавшая в 2009-м федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания», которая призвана перевести индустрию на цифровые рельсы. На ее реализацию выделили 174 миллиарда рублей, 97 из них — средства из федерального бюджета. По результату ФЦП россиянам должны быть доступны два мультиплекса по 10 каналов и три радиоканала.
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