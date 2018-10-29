Россияне предпочли встретить Новый год на родине

Большинство россиян (87 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что будут отмечать Новый год на родине.

У респондентов спросили: «Вы собираетесь за границу на Новый год?». Семь процентов опрошенных рассказали, что планируют отметить праздник в другой стране, но туры они еще не купили.

Шесть процентов респондентов уже приобрели путевки за границу на Новый год.

Всего в опросе приняли участие 1926 человек.