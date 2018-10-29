Россияне предпочли встретить Новый год на родине 

Большинство россиян (87 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что будут отмечать Новый год на родине.
У респондентов спросили: «Вы собираетесь за границу на Новый год?». Семь процентов опрошенных рассказали, что планируют отметить праздник в другой стране, но туры они еще не купили.
Шесть процентов респондентов уже приобрели путевки за границу на Новый год.
Всего в опросе приняли участие 1926 человек.
Ранее «Ведомости» сообщили, что в этом году заранее (за 3,5 месяца до Нового года) новогодние путевки купили менее трети российских туристов. В 2017 году за 3,5 месяца до праздника туры приобрели более половины туристов. Издание отмечало, что многие россияне ждут снижения цен из-за укрепления рубля и старта продаж туров в Египет.