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У россиян начались длинные выходные
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У россиян начались длинные выходные 

Авторадио + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У россиян начались длинные выходные. В связи с празднованием Дня народного единства отдыхаем сразу три дня. В разных городах — концерты, выставки, спортивные состязания. В Москве проходит фестиваль «День народного единства». Мероприятие посвящено культуре и традициям народов, проживающих на территории страны. Площадки фестиваля размещены на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, на площади Революции, Манежной и Тверской площадях и на ВДНХ. Интересную программу подготовили и столичные парки. В праздничные дни парковка на улицах столицы будет бесплатной.
Уже завтра в московском Манеже откроется уникальная выставка, которая объединит произведения нескольких столетий — от икон эпохи Рюриковичей до 20-го века. Такого события в мире искусства еще не было. Впервые в рамках форума «Православная Русь — ко Дню народного единства» посетители смогут увидеть шедевры живописи из 50 музеев нашей страны. На экспозиции будут представлены портреты всех царей династии Романовы. Выставка будет работать до 25 ноября.
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