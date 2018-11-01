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В Подмосковье начнут штрафовать за борщевик на участках
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В Подмосковье начнут штрафовать за борщевик на участках 

Рамблер + ещё 14 26 минут назад
Фото: РИА Новости
С 1 ноября 2018 года в Московской области вступили в силу штрафы для собственников земли, чьи участки заросли борщевиком. Об этом сообщает ТАСС.
Граждан за такое нарушение будут штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц штрафы составят 20-50 тысяч рублей, а с юрлиц будут взыскивать от 150 тысяч до миллиона рублей.
В конце 2017 года в Подмосковье нашли более 32 тысяч гектаров земель, заросших борщевиком. В 2018-м власти запустили борьбу с сорняком, выделив на эти цели 300 миллионов рублей. Закон о штрафах за борщевик Мособлдума приняла в августе 2018 года.
В СССР борщевик пытались выращивать в качестве кормовой культуры, а затем растение начало неконтролируемо распространяться.
Прикосновение к некоторым видам борщевика может вызывать раздражение и ожог кожи. Также сорняк является контактным и дыхательным аллергеном. Из-за попадания сока борщевика в глаза можно ослепнуть, а если его соком обожжены 80 процентов тела, это может привести к смерти.
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