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Отправляющийся в кругосветку Конюхов поделился планами
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Отправляющийся в кругосветку Конюхов поделился планами 

РИА Новости + ещё 22 53 минуты назад
Фото: Федор Конюхов / flickr
Освящение вод Тихого океана и две православные литургии состоятся во время первого в мире кругосветного путешествия на вёсельной лодке, заявил российский путешественник и православный священник Фёдор Конюхов.
В 2018-2020 годах Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.
"Я — православный священник, я думаю там две литургии провести. Я выберу, когда будет хорошая погода и сделаю себе запас времени… Также я океанскую воду буду освящать. А в основном гребёшь, а сам молишься", — сказал Конюхов на пресс-конференции.
Маршрут разбит на три этапа: в ноябре 2018 года старт из Новой Зеландии до мыса Горн (Чили); в декабре 2019 года продолжение от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяжённость кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.
Лодка Конюхова была построена в Англии. Длина лодки — 9 метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там будут храниться продукты на 300 дней и оборудование. В корме находится навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимые системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, разработанные по заказу российской компании "Тээмп", два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.
В 2002 году Конюхов первым в России пересёк в одиночку Атлантический океан на гребной лодке УралАЗ, установив мировой рекорд в 46 суток 4 часа. В 2013-2014 году совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили — Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.
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