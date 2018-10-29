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Раскрыты тайные занятия Одри Хепберн во время войны
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Раскрыты тайные занятия Одри Хепберн во время Второй мировой войны 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Одри Хепберн была тесно связана с нидерландским движением Сопротивления во время Второй мировой войны. Об этом сообщается в книге Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II («Нидерландка: Одри Хепберн и Вторая мировая война») писателя Роберта Матцена, передает New York Post.
Отмечается, что артистка работала напрямую с лидерами Сопротивления. В своей книге Матцен приводит выдержки из 188-страничного дневника дяди Хепберн, графа Отто ван Лимбурга Штирума. Нацисты держали мужчину в заключении в течение четырех месяцев, после чего его расстреляли, обвинив в поддержке партизан.
Книга Матцена выйдет в продажу в апреле 2019 года.
На момент начала войны Хепберн было десять лет. В 1939-м ее мать забрала ее из Великобритании, где начинающая артистка занималась балетом, в Нидерланды в надежде, что там ее дочь будет в безопасности. Страна была оккупирована нацисткой Германией в 1940 году. Во время оккупации Хепберн собирала средства для партизан, исполняя балетные номера, писал The Telegraph. Считалось, что это был не единственный способ поддержки Сопротивления артисткой, однако в 2016 году сотрудники нидерландского музея Хартенштайн заявили, что подпольная деятельность Хепберн в период Второй мировой войны не имеет никаких подтверждений.
Одри Хепберн известна по таким фильмам, как «Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы» и «Сабрина». Она занимает третье место в списке величайших актрис Золотого века Голливуда по версии Американского института киноискусства. Хепберн скончалась в январе 1993 года в возрасте 63 лет.
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