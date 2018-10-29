Журналистика усиливает роль в развитии общества, считает Засурский

Засурский 29 октября отмечает свое 89-летие. Он имеет ряд наград: два ордена и "Знак Почета", орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотую медаль ЮНЕСКО им. Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской премии, также получил премию "Триумф". В 2015 году удостоен премии правительства РФ в области СМИ.

Будущее журналистики и общества

По словам Засурского, у журналистики очень большое будущее, ведь важным фактом в жизни становится обмен информацией.

"Журналисты в этом смысле занимают ключевую позицию… Хорошая информация и правильный выбор тем для информации может помочь развитию и журналистики, и страны", — сказал РИА Новости Засурский.

Он отметил, что будущее этой профессии связано с развитием общества, которое требует постоянного обновления, и "это обновление во многом достигается с помощью новых идей, которые проникают в значительной степени через медиа, через журналистику".

"В этом смысле у журналистики очень хорошие перспективы. Если вы создаете новую, более оживленную, более активную и более эффективную модель журналистики, модель деятельности и понимание законов журналистики, связанных с коммуникацией между людьми и между, скажем, издателями и журналистами — это очень важная связь, которая укрепляет позиции и экономические, и социальные, тех медиа, которые лучше работают для общества и вместе с обществом. Конечно, у журналистики хорошее настоящее, но еще более значительное будущее", — подчеркнул собеседник агентства.

Новый путь профессии

Президент журфака МГУ рассказал, что сейчас появляется новый путь распространения этой профессии с помощью современных средств, одни из них — это идейная и цифровая среда.

"Цифровая среда позволяет проникать в разные каналы, в разные сфере, где работают средства массовой информации, поэтому она становится фактором их развития. Негативная реклама мешает, позитивная помогает. Также аналитическая журналистика, она помогает развитию журналистики и развитию общества. В этом смысле будущее журналистики обеспечено, потому что без нее прожить невозможно… Хочу сказать, что журналистики всегда мало, так как люди хотят знать больше", — отметил Засурский.

Он также подчеркнул, что нужна "думающая, аналитическая, серьезная журналистика, принимающая во внимание интересы общества и широких кругов, потребителей продукции журналистики".

Функции современной журналистики

По словам Засурского, современная журналистика становится всепроникающей и тесно связанной с миром, с обществом, вся медийная сфера опирается на коммуникацию.