Россияне нашли в бабушкиной квартире советский клад

Семья из Мурманска обнаружила в доставшейся им в наследство квартире клад советского периода. Об этом новые владельцы недвижимости сообщили в паблике «Мурманск LIVE» dj «ВКонтакте».

Купюры достоинством от одного до ста советских рублей нашлись при подготовке квартиры к ремонту. «Умерла бабушка, вступили в наследство, квартирами обеспечены, поэтому, решено было продать бабушкину квартиру. Начали делать ремонт с подготовкой к продаже и на антресоли нашли 500 советских рублей, а это не много не мало — зарплата за четыре месяца 30 лет назад… А у вас остались советские деньги? Может кто-то вообще коллекционирует? Да и вообще, у кого какие хобби?» — написали мурманчане в соцсети.

Подписчики по-разному отреагировали на сообщение о кладе. «В США можно с долларами прийти и поменяют, а у нас нет. И сколько денежных реформ было? Старые деньги, новые деньги. Тьфу», — написал один из пользователей.

«В Мурманске это была зарплата за полтора месяца, а то и за месяц, если это именно советские деньги», — уточнил другой комментатор.

В 2016 году в немецком городе Минден мигрант из Сирии купил старый шкаф и нашел в нем 150 тысяч евро. Деньги лежали в потайном отделении гардероба, мужчина обнаружил их случайно, решив почистить мебель. Беженец передал находку в полицию, пояснив, что присвоить ценности ему не позволяют религиозные убеждения.