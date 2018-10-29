«Боярышник» вернулся в аптеки

В Иркутске продолжается суд по делу о массовом отравлении Боярышником в 2016 году. На скамье подсудимых семь человек, их обвиняют в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности.

Из-за попадания в «Боярышник» метанола пострадали более 100 человек. 74 человека скончались. После массового отравления в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а по стране начали действовать новые ограничения в обороте спиртосодержащей продукции.

Business FM обзвонила несколько иркутских аптек и спросила, есть ли у них в наличии боярышник и часто ли интересуются этим товаром. Где-то говорили, что этой первый раз, когда кто-то спросил о боярышнике за последние пару недель, где-то сообщали, что настойки по-прежнему пользуются спросом и на данный момент товар просто закончился. В одной из аптек предложили отложить нужное количество пузырьков:

— В маленьких флакончиках по 25 миллилитров, сейчас посмотрю. 19 рублей стоимость флакончика.

— А пять штук у вас будет?

— Будет, давайте отложу вам пять флаконов. Нужно?

Чтобы получить эквивалент бутылки водки, нужно примерно 10-12 таких флаконов. В следующей аптеке заявили, что много пузырьков сразу они продать не могут:

— Настойка хорошая, 25 миллилитров, 18 рублей.

— А пять штук у вас будет?

— Мы только по два флакона продаем.

После массового отравления местные власти временно запретили торговлю любыми непищевыми спиртосодержащими жидкостями. На федеральном уровне сначала была запрещена продажа жидкостей с содержанием алкоголя выше 25%, затем показатель изменили до 28%.

Далее цену на спиртосодержащие жидкости приравняли к минимальной цене на водку, разумеется, в пересчете. Однако малообеспеченные слои населения и продавцы подобных жидкостей нашли лазейку, говорит директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз

Вадим Дробиз директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) «Запрещена продажа. Производство не трогали. Кто были потребителями этой продукции? Просто бедные люди. Поэтому надежды на то, что эти люди, во-первых, бросят пить, исключено. С чего это вдруг? Государство эту продукцию отняло. Ясно, что появились заменители. Самогон, аптечные настойки — их можно продавать, но их нельзя продавать дешевле бутылки водки. При этом розница, конечно, продает. Как правило, продают два флакончика по цене одного, то есть, например, 60-65 рублей минимальная цена сейчас одного флакончика такого боярышника, чтобы он не был дешевле водки, а продают по два».

Осенью прошлого года Роспотребнадзор снял запрет на продажу «Боярышника» и никому не объяснил, почему. Кроме того, беглый поиск в сети быстро выводит на предложения оптовых продаж косметического лосьона «Боярышник». Заказ только по телефону, поставки из Владикавказа, бесплатная доставка, и там уже флакон объемом 100 миллилитров с содержанием спирта 75% стоит всего 8,5 рубля. Таким образом, пол-литра суррогатного алкоголя, произведенного из этого лосьона, оптом обойдутся меньше чем в 30 рублей.

Из описания товара на сайте: «Стеклянные флаконы сохраняют чистоту состава лосьона на все время хранения. Удобны при использовании. Классический, узнаваемый и самый любимый вид фасовки лосьонов для покупателей! Мягкий запах. Благодаря природному запаху, покупатели выбирают именно наши лосьоны. Такой мягкий запах говорит о зерновом сырье, о высшем качестве очистки спирта (»Люкс») и об отсутствии вредных примесей лучше всяких слов!»