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Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
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Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США 

Рамблер 20 минут назад

Путин в Стамбуле насторожил США

США подозревают Россию в желании выдавить их из урегулирования ситуации в Сирии. Об этом «Взгляду» заявил директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов. По его словам, американцы уже дали понять, что именно так воспринимают свое отсутствие в «стамбульской четверке» — саммите глав России, Турции, Франции и Германии, который состоялся в субботу.

Русскую баню назвали орудием войны

Русская баня — орудие войны, заявил впервые побывавший в ней британский журналист Том Оу. В своей заметке для The Telegraph о посещении лондонской «Бани №1» журналист рассказал, что именно так воспринял то, что незнакомый ему бородатый бодибилдер хлестал его обнаженную спину веником, предварительно нарядив в шляпу в стиле смурфиков.

Российские продукты собираются облучать

Ионизирующее излучение может сменить консерванты в качестве способа продления срока годности продуктов. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Русатом Хэлскеа», в которой уже разрабатывают соответствующую технологию. Изучение применения этого метода проводится по поручению правительства, закончиться может в 2019 году, а внедрен он может быть уже в 2020-м.

Платные парковки оплатят общественный транспорт

Доходы от платных парковок должны оставаться в том же секторе, считают в Министерстве транспорта России. По данным «Известий», ведомство предлагает расходовать эти средства не на благоустройство парков или детских площадок, как это происходит сейчас, а на развитие общественного транспорта и «совершенствование организации движения». В 2020 году Минтранс планирует опробовать нововведение на практике.

В России построят арктическую ж/д за 100 млрд

РЖД, «Газпром» и «Новатэк» могут построить самую северную железную дорогу в России. По данным «Ведомостей», строительство железной дороги до порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе начали обсуждать в августе по инициативе властей ЯНАО, а теперь проект могут передать на федеральный уровень. Принять участие в его реализации могут РЖД, «Газпром» и «Новатэк», которых «подстрахует» федеральный бюджет, а обойтись строительство может более чем в 100 миллиардов рублей.
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