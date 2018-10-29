Матвиенко: в РФ нет антисемитизма и ксенофобии

Матвиенко: В России нет антисемитизма и ксенофобии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России нет антисемитизма и ксенофобии в отличие от ряда других стран, где эти явления встречаются все чаще. С таким заявлением глава верхней палаты российского парламента выступила на Второй московской конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму в Москве

"Не может не вызывать озабоченности то, что в разных точках планеты вновь активизируется антисемитизм, поднимают головы его носители, — цитирует ее РИА Новости. — Это имеет место даже в государствах Европы, других странах, позиционирующих себя в качестве эталона цивилизованности, демократии, соблюдения прав и свобод человека".

При этом в России подобных проявлений в последнее время не зафиксировано.

"Готовясь к сегодняшнему выступлению, я прочла отчеты о так называемом уровне антисемитизма в России за 2017-й и первое полугодие нынешнего года. Вот что в них говорится: "…Нам не известны нападения или акты вандализма, совершенные явно на почве антисемитизма", — отметила Матвиенко.

По ее мнению, этого удалось добиться благодаря последовательной государственной политике. В том числе посредством создания законодательной базы, препятствующей разжиганию социальной, национальной, конфессиональной вражды.

"Сам дух нашего законодательства направлен на консолидацию многонационального народа России. Антисемитизма и ксенофобии в России нет. И быть не должно", — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Также спикер выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ходе нападения на синагогу в американском Питтсбурге. Участники конференции почтили минутой молчания память жертв этой трагедии.