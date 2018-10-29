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Выпущенный Путиным тигр нашел новую «невесту»
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Выпущенный Путиным тигр нашел новую «невесту» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«Президентский» тигр по кличке Борис нашел себе пару. Это установили зоологи, исследовавшие камеры-фотоловушки, следящие за перемещением животного в лесах Еврейской автономной области.
«Участок тигрицы Филиппы посещался совсем недавно тигром Борисом, за которым мы регулярно следим в заказнике «Журавлиный». Интервал, с которым тигры появились на фотоловушке, совсем невелик — в пределах недели», — сообщила на странице в Facebook Межрегиональная общественная организация «Центр реабилитации тигров и других редких животных».
По мнению специалистов центра, это говорит о том, что вероятность их встречи довольно высока, однако стопроцентной уверенности в том, что она состоялась или состоится, нет. При этом тигр Борис, который прославился после того как его выпустил Владимир Путин, уже имел отношения с тигрицей Светлой. В результате та принесла потомство.
Как ранее писал News.ru, телеканал France 2 признал недостоверным сюжет об охоте президента Владимира Путина на тигров. Французское СМИ опубликовало снимок, на котором глава российского государства посещал Уссурийский заповедник. Как выяснилось, фото было сделано в 2008 году во время поездки Путина в Уссурийский заповедник, посвящённой охране краснокнижных амурских тигров.
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