«Президентский» тигр Боря нашел себе новую невесту на Дальнем Востоке

Фотоловушки в заказнике в ЕАО зафиксировали на одной территории тигрицу Филиппу, спасенную от собак в Приморье, и "президентского" тигра Бориса, которые могли образовать пару, сообщает на своей странице в Facebook межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".

Четырехмесячная самка амурского тигра, которую назвали Филиппой, пришла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе ее едва не разорвали собаки. Жители Филипповки сообщили о ситуации сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые прибыли на место и спасли тигрицу. Хищницу отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. В апреле 2017 года ее выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области , надев специальный ошейник с GPS-модулем.

Тигр Боря жил в том же центре реабилитации ранее. В 2014 году в Амурской области его вместе с двумя другими тигрятами-сиротами Кузей и Илоной выпускал на волю президент РФ Владимир Путин . Соседку Бориса по центру реабилитации тигрицу Светлую выпустили в 2014 году в заказнике "Журавлиный" в ЕАО. Спустя почти 1,5 года Боря преодолел сотни километров и добрался до "Журавлиного", чтобы вновь в декабре 2015 года встретить Светлую. Весной 2017 года экологи сообщали о появлении у пары тигрят.

Тигрица Филиппа еще ни разу не попадала на кадры фотоловушек после выпуска. Ее участок труднодоступен для человека.

"Наконец, добрались и до ее "дома". Фотоловушки на ее территории были установлены в августе, и вот уже получены первые кадры… Сейчас тигрице около трех лет, она в прекрасной форме и в самом расцвете сил! Филя живет на самой границе двух государств: России и Китая, ее участок расположен вдоль реки Амур. Но проверка фотоловушек показала еще один интереснейший факт — участок тигрицы Филиппы посещался совсем недавно тигром Борисом, за которым мы регулярно следим в заказнике "Журавлиный", — сообщает Центр.

По данным ученых, интервал, с которым тигры появились на фотоловушке, — в пределах недели.

"Этот факт говорит о том, что вероятность их встречи достаточно высока. Они точно знают друг о друге, и мы можем предположить, что их встреча была совсем неспроста", — отмечают специалисты.

На странице Центра в Facebook опубликованы снимки тигров с фотоловушки.