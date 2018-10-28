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В России отмечают День бабушек и дедушек
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Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум

В России отмечают День бабушек и дедушек 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех с праздником, а также опубликовал ролик проекта «Московское долголетие» в своем микроблоге twitter.
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