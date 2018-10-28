В России отмечают День бабушек и дедушек 

Сегодня очень душевный праздник — День бабушек и дедушек. Самое важное для них — внимание и забота близких. Ну а городской проект #МосковскоеДолголетие дает им возможность активно отдыхать, общаться и заниматься спортом. Всем героям этого ролика за 90 лет. Но разве скажешь? pic.twitter.com/KUpH4lGPzj— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 октября 2018 г.