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Умер Эдвард Двурник
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СМИ: умер польский художник Эдвард Двурник 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Фото: Polskie Radio
Польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник скончался в воскресенье в Варшаве в возрасте 75 лет. Об этом сообщило Польское агентство печати.
Двурник был одним из известнейших современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии, Нидерландах, США. Многие музеи мира имеют его картины в своих коллекциях. Четыре картины Двурника хранятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Двурник родился 19 апреля 1943 года в городе Радзымин под Варшавой. В 1963-1970 годах он учился в столичной Академии искусств, изучая как живопись, так и скульптуру. За годы работы художник был удостоен многих международных наград. Его творческое наследие насчитывает 3,5 тыс. картин и около 10 тыс. рисунков.
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