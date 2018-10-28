Умер Эдвард Двурник

СМИ: умер польский художник Эдвард Двурник

Польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник скончался в воскресенье в Варшаве в возрасте 75 лет. Об этом сообщило Польское агентство печати.

Двурник был одним из известнейших современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии , Нидерландах, США. Многие музеи мира имеют его картины в своих коллекциях. Четыре картины Двурника хранятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Двурник родился 19 апреля 1943 года в городе Радзымин под Варшавой. В 1963-1970 годах он учился в столичной Академии искусств, изучая как живопись, так и скульптуру. За годы работы художник был удостоен многих международных наград. Его творческое наследие насчитывает 3,5 тыс. картин и около 10 тыс. рисунков.